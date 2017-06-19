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    Пьяный водитель BMW устроил погром в Ужгороде

    (обновлено: )46
    Молодой человек разбил пять машин и терассу кафе на автомобилей своей подруги, после чего сбежал с места ДТП. Также сообщается, что машина попала в аварию на большой скорости.
    ДТП в Ужгороде
    zak-kor.net

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгромил несколько автомобилей и терассу кафе в Ужгороде Закарпатской области, сообщают местные СМИ.

    "Злоумышленник на белом BMW протаранил 5 машин и террасу кафе и убежал", — сообщает zak-kor.net.

    zak-kor.net
    ДТП в Ужгороде

    По данным очевидцев, молодой человек устроил ДТП на автомобилей своей подруги. Также сообщается, что машина попала в аварию на большой скорости.

    zak-kor.net
    ДТП в Ужгороде

    Ранее сообщалось, что в Киеве водитель сбил женщину и скрылся, оставив номерной знак на месте ДТП.

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