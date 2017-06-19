Пьяный водитель BMW устроил погром в Ужгороде

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разгромил несколько автомобилей и терассу кафе в Ужгороде Закарпатской области, сообщают местные СМИ.
"Злоумышленник на белом BMW протаранил 5 машин и террасу кафе и убежал", — сообщает zak-kor.net.
По данным очевидцев, молодой человек устроил ДТП на автомобилей своей подруги. Также сообщается, что машина попала в аварию на большой скорости.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель сбил женщину и скрылся, оставив номерной знак на месте ДТП.