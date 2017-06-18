Несколько полицейских пострадали в стычках с противниками ЛГБТ-марша

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Двое правоохранителей получили легкие телесные повреждения во время стычек с противниками ЛГБТ-марша в Киеве, сообщил на брифинге руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Были незначительные стычки. При охране общественного порядка полицией было задержано 6 человек, они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении полиции", — сказал Крищенко.

Ранее сообщалось о семи задержанных.

Правоохранители во время мероприятий также изъяли пиротехнику, балаклавы и маски.

"По словам организаторов "КиевПрайд", среди участников марша пострадавших нет", — отметил Крищенко, добавив, что за помощью обратились двое полицейских, они имеют незначительные телесные повреждения, в том числе царапины.

К обеспечению порядка были привлечены правоохранители из Киева и области, Черкасс и Чернигова.