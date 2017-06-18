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    Несколько полицейских пострадали в стычках с противниками ЛГБТ-марша

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (168)

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    Как сообщил руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, были незначительные стычки: "При охране общественного порядка полицией было задержано 6 человек, они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении полиции".
    Правоохранители во время ЛГБТ-марша в Киеве
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Двое правоохранителей получили легкие телесные повреждения во время стычек с противниками ЛГБТ-марша в Киеве, сообщил на брифинге руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН
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    "Были незначительные стычки. При охране общественного порядка полицией было задержано 6 человек, они сейчас находятся в Шевченковском районном управлении полиции", — сказал Крищенко.

    Ранее сообщалось о семи задержанных.

    Правоохранители во время мероприятий также изъяли пиротехнику, балаклавы и маски.

    "По словам организаторов "КиевПрайд", среди участников марша пострадавших нет", — отметил Крищенко, добавив, что за помощью обратились двое полицейских, они имеют незначительные телесные повреждения, в том числе царапины.

    К обеспечению порядка были привлечены правоохранители из Киева и области, Черкасс и Чернигова.

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