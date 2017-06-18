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    Киев

    Полиция после стычек задержала семерых противников ЛГБТ-марша

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (166)

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    Как заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, задержаны 7 человек, их отвезли в райуправление: "Сообщений о пострадавших у нас пока нет, будем проверять".
    Произошла стычка противников ЛГБТ-марша и полиции
    rbc.ua

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Полиция Киева в воскресенье задержала семерых человек, которые нарушали общественных порядок, сообщает "112 Украина".

    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН
    Масштабный ЛГБТ-марш в Киеве: мирно, пестро, ярко и радостно

    Задержанные — противники "Марша равенства", заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

    "Задержали 7 человек, отвезли в райуправления. Сообщений о пострадавших у нас пока нет, будем проверять", — заявил Зозуля.

    В то же время, как заявил представитель "Правого сектора", были задержаны 10 человек, среди которых "депутат горсовета Киева Назаренко.

    "Мы считаем, что это превышение служебных полномочий", — отметил он.

    Ранее сообщалось о незначительных стычках противников марша и полиции.

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