Полиция после стычек задержала семерых противников ЛГБТ-марша

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Полиция Киева в воскресенье задержала семерых человек, которые нарушали общественных порядок, сообщает "112 Украина".

Задержанные — противники "Марша равенства", заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

"Задержали 7 человек, отвезли в райуправления. Сообщений о пострадавших у нас пока нет, будем проверять", — заявил Зозуля.

В то же время, как заявил представитель "Правого сектора", были задержаны 10 человек, среди которых "депутат горсовета Киева Назаренко.

"Мы считаем, что это превышение служебных полномочий", — отметил он.

Ранее сообщалось о незначительных стычках противников марша и полиции.