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    В "Марше равенства" в Киеве участвовали 2,5 тыс человек - полиция

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    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (166)

    (обновлено: )22
    В Киеве прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества. Согласно информации пресс-службы полиции Киева, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек.
    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В "Марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве приняли участие около 2,5 тысячи человек. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба полиции Киева.

    Марш ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Канал "Радіо Свобода" на Youtube
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве

    "По предварительным подсчетам, участие в мероприятии принимают около 2,5 тысячи человек", — говорится с сообщении.

    Ранее сообщалось, что во время проведения "Марша равенства" произошли небольшие стычки полиции и противников марша, которые взорвали петарду. Полицейские на лошадях не допустили противников "Марша равенства" к колоне марша.

    Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.

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