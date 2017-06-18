В "Марше равенства" в Киеве участвовали 2,5 тыс человек - полиция

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В "Марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве приняли участие около 2,5 тысячи человек. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба полиции Киева.

"По предварительным подсчетам, участие в мероприятии принимают около 2,5 тысячи человек", — говорится с сообщении.

Ранее сообщалось, что во время проведения "Марша равенства" произошли небольшие стычки полиции и противников марша, которые взорвали петарду. Полицейские на лошадях не допустили противников "Марша равенства" к колоне марша.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.