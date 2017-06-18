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    Киев

    Во время "Марша равенства" в Киеве произошли стычки

    Тема:

    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве (166)

    (обновлено: )149
    По данным СМИ, противники марша поняли, что участники акции сменили маршрут и пытались прорвать кольцо, было несколько попыток. Но конная полиция им не дала пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону дома учителя.
    ЛГБТ-марш в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина.  Во время проведения "Марша равенства" произошли небольшие стычки полиции и противников марша, которые взорвали петарду, сообщает телеканал "112 Украина"

    Марш ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Канал "Радіо Свобода" на Youtube
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве

    Полицейские на лошадях не допустили противников "Марша равенства" к колоне марша.  

    "За несколько минут до начала движения марша полиция взяла в кольцо противников марша. Противники поняли, что участники марша сменили маршрут и пытались прорвать кольцо, было несколько попыток. Но конная полиция им не дала пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону дома учителя. Во время этих попыток взорвали петарду или взрыв пакет, взрыв был достаточно сильный, но никто не пострадал. Стычки были 3-4 минуты. После этого попыток порваться больше не было", передает корреспондет канала.  

    В целом марш прошел без инцидентов.

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