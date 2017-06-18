Во время "Марша равенства" в Киеве произошли стычки

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Во время проведения "Марша равенства" произошли небольшие стычки полиции и противников марша, которые взорвали петарду, сообщает телеканал "112 Украина".

Полицейские на лошадях не допустили противников "Марша равенства" к колоне марша.

"За несколько минут до начала движения марша полиция взяла в кольцо противников марша. Противники поняли, что участники марша сменили маршрут и пытались прорвать кольцо, было несколько попыток. Но конная полиция им не дала пройти ни в парк Шевченко, ни в сторону дома учителя. Во время этих попыток взорвали петарду или взрыв пакет, взрыв был достаточно сильный, но никто не пострадал. Стычки были 3-4 минуты. После этого попыток порваться больше не было", передает корреспондет канала.

В целом марш прошел без инцидентов.