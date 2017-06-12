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    В Николаеве обокрали дом народного депутата почти на 1 млн гривен - СМИ

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    По данным СМИ, дом народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Хланя оформлен на супругу. Воры вынесли из дома ювелирные изделия и бытовую технику.
    Дом Сергея Хланя в Николаеве
    novosti-n.org

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные ограбили в Николаеве дом народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Хланя, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре.

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    Дом, который расположен в Корабельном районе г. Николаева, на ул. Березовой, в так называемом "Царском селе", оформлен на супругу депутата Лесю Хлань, и подвергся нападению на минувшей неделе.

    "Злоумышленники воспользовались тем, что хозяева отсутствовали несколько дней и забрались в дом, взломав замок входной двери. Очевидно, воры знали, что хозяева вернутся не скоро, поэтому имели возможность не спеша осмотреть весь дом в поисках ценностей. Их домушников стали ювелирные изделия и бытовая техника на сумму более 900 тысяч гривен", — пишут "Новости-N".

    Сообщается, что точную дату кражи определить сложно, так как пока неизвестно, когда воры забрались в дом.

    Ранее сообщалось, что под Харьковом в поезде обокрали наблюдательницу ОБСЕ.

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