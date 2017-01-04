"Динамовца" Гонсалеса обокрали в Парагвае

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес подвергся ограблению в родном Парагвае.
Про неприятный инцидент футболист сообщил в своем Instagram.
По словам футболиста, грабители похитили документы, драгоценности, мобильные телефоны его и членов семьи.
"Минуту назад они украли все мои документы, паспорта, серебро, сотовые телефоны и документы моей семьи", — написал Гонсалес и пообещал награду за помощь в возврате документов.
Ранее бывший игрок сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Владислав Ващук сообщал, что в сентябре и октябре в его квартиру в Киеве дважды врывались воры.