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"Динамовца" Гонсалеса обокрали в Парагвае

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Футболист Дерлис Гонсалес сообщил в соцсети, что злоумышленники похитили документы, драгоценности, мобильные телефоны его и членов семьи.
Полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес, instagram

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес подвергся ограблению в родном Парагвае.

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ФК "Динамо" Киев/Youtube
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Про неприятный инцидент футболист сообщил в своем Instagram.

По словам футболиста, грабители похитили документы, драгоценности, мобильные телефоны его и членов семьи.

"Минуту назад они украли все мои документы, паспорта, серебро, сотовые телефоны и документы моей семьи", — написал Гонсалес и пообещал награду за помощь в возврате документов.

Ранее бывший игрок сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Владислав Ващук сообщал, что в сентябре и октябре в его квартиру в Киеве дважды врывались воры.

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