"Динамовца" Гонсалеса обокрали в Парагвае

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес подвергся ограблению в родном Парагвае.

Про неприятный инцидент футболист сообщил в своем Instagram.

По словам футболиста, грабители похитили документы, драгоценности, мобильные телефоны его и членов семьи.

"Минуту назад они украли все мои документы, паспорта, серебро, сотовые телефоны и документы моей семьи", — написал Гонсалес и пообещал награду за помощь в возврате документов.

Ранее бывший игрок сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Владислав Ващук сообщал, что в сентябре и октябре в его квартиру в Киеве дважды врывались воры.