Под завалами сгоревшего здания в Николаеве обнаружен труп (18+)

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Во время разборов завалов в сгоревшем здании в Николаеве пожарные обнаружили мужской труп.

"Тело обнаружено в коридоре у входной двери. Очевидно несчастный пытался выбраться из пылавшего здания, однако не смог открыть дверь. Труп сильно обгорел, поэтому проводить какие-либо процедуры опознания бессмысленно. В настоящее время место происшествия осматривает оперативно-следственная группа Центрального райотдела полиции. По сообщению пресс-службы МЧС личность мужчины установлена, ему 45 лет", — сообщают подробности "Новости-N".

novosti-n.org Жертва пожара в Николаеве

Напомним, крупный пожар в жилом доме произошел в Николаеве в ночь на пятницу. Строение было дореволюционной постройки, поэтому огонь быстро охватил весь дом. Часть здания была нежилой, а в другой части дома проживали люди, однако пока неизвестно, находились ли они в постройке во время пожара.

Накануне в Ровно возник пожар на старом военном складе.

