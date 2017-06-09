наверх
09.06.201716:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под завалами сгоревшего здания в Николаеве обнаружен труп (18+)

    (обновлено: )79
    Сообщается, что личность погибшего уже установлена. Очевидно, мужчина пытался выбраться из пылавшего здания, однако не смог открыть дверь.
    Пожар в Николаеве
    novosti-n.org

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Во время разборов завалов в сгоревшем здании в Николаеве пожарные обнаружили мужской труп.

    "Тело обнаружено в коридоре у входной двери. Очевидно несчастный пытался выбраться из пылавшего здания, однако не смог открыть дверь. Труп сильно обгорел, поэтому проводить какие-либо процедуры опознания бессмысленно. В настоящее время место происшествия осматривает оперативно-следственная группа Центрального райотдела полиции. По сообщению пресс-службы МЧС личность мужчины установлена, ему 45 лет", — сообщают подробности "Новости-N".

    novosti-n.org
    Жертва пожара в Николаеве

    Напомним, крупный пожар в жилом доме произошел в Николаеве в ночь на пятницу. Строение было дореволюционной постройки, поэтому огонь быстро охватил весь дом. Часть здания была нежилой, а в другой части дома проживали люди, однако пока неизвестно, находились ли они в постройке во время пожара.

    Накануне в Ровно возник пожар на старом военном складе.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко