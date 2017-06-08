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    Стрельба в Ольшанах: арестован депутат облсовета

    (обновлено: )5310
    Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал депутата облсовета от партии "Видродження" Алексея Литвинова, которого является одним из участников стрельбы в Ольшанах.
    Ольшаны. Архивное фото
    ГУ Нацполиции в Харьковской области

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Харьковский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал депутата облсовета от партии "Видродження" Алексея Литвинова, которого является одним из участников стрельбы в Ольшанах, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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    Напомним, 16 мая в поселке Ольшаны произошел конфликт со стрельбой, в ходе которого был смертельно ранен 50-летний Николай Каспицкий, еще трое ромов получили ранения. Суд первой инстанции отправил троих подозреваемых под частичный домашний арест, однако обвинители подали апелляцию.

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