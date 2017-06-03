наверх
03.06.201712:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве на автостоянке сгорели дотла три автомобиля

    (обновлено: )51
    По данным ГСЧС, в результате пожара автомобили Mercedes ML 350, Toyota Pradо и Nissan Note сгорели полностью. Еще пять автомобилей были повреждены частично.
    В Киеве на автостоянке сгорели дотла три автомобиля
    ГСЧС

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Данькевича произошел сильный пожар на автостоянке, сообщает пресс-служба ГосЧС.

    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Dronarium Украина / Facebook
    Масштабные учения по тушению лесных пожаров: появились зрелищные фото

    В результате полностью сгорели три автомобиля, еще пять машин были частично повреждены огнем. 

    Сообщается, что в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории частной автостоянки на ул. Данькевича, 16/1, в автомобиле произошел пожар.

    "К месту вызова немедленно направили спасателей 43-й и 13-й Государственных пожарно-спасательных частей. Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что возгорание произошло в автомобиле Mercedes ML 350 с распространением огня на рядом припаркованные автомобили Toyota Prado, Nissan Note, ВАЗ-2114, Toyota RAV-4, Honda Civic, Mitsubishi Lancer и Toyota Corolla", — сообщили в пресс-службе. 

    По данным ГСЧС, в результате пожара автомобили Mercedes ML 350, Toyota Pradо и Nissan Note сгорели полностью.

    ГСЧС
    В Киеве на автостоянке сгорели дотла три автомобиля
    ГСЧС
    В Киеве на автостоянке сгорели дотла три автомобиля

    В автомобилях ВАЗ-2114 сгорели и повреждены моторный отсек, лобовое стекло, салон и лакокрасочное покрытие, в Toyota RAV-4 — запасное колесо, задний бампер, две задние фары и лакокрасочное покрытие, в Honda Civic — передний бампер, правая фара и лакокрасочное покрытие, в Mitsubishi Lancer — багажное отделение, два крыла, передний бампер, две задние фары и лакокрасочное покрытие, в Toyota Corolla — лако-красочное покрытие переднего бампера и левая передняя фара.

    Напомним, ранее в Харькове во дворе жилой шестнадцатиэтажки на ул. Ахсарова сгорел микроавтобус Volkswagen LT 46.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Наручники. Архивное фото
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Михаил Кальницкий
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Золотарев: власти продолжат идти по пути демонтажа свободы слова
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний