ГСЧС

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Данькевича произошел сильный пожар на автостоянке, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В результате полностью сгорели три автомобиля, еще пять машин были частично повреждены огнем.

Сообщается, что в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории частной автостоянки на ул. Данькевича, 16/1, в автомобиле произошел пожар.

"К месту вызова немедленно направили спасателей 43-й и 13-й Государственных пожарно-спасательных частей. Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что возгорание произошло в автомобиле Mercedes ML 350 с распространением огня на рядом припаркованные автомобили Toyota Prado, Nissan Note, ВАЗ-2114, Toyota RAV-4, Honda Civic, Mitsubishi Lancer и Toyota Corolla", — сообщили в пресс-службе.

По данным ГСЧС, в результате пожара автомобили Mercedes ML 350, Toyota Pradо и Nissan Note сгорели полностью.

ГСЧС В Киеве на автостоянке сгорели дотла три автомобиля

ГСЧС В Киеве на автостоянке сгорели дотла три автомобиля

В автомобилях ВАЗ-2114 сгорели и повреждены моторный отсек, лобовое стекло, салон и лакокрасочное покрытие, в Toyota RAV-4 — запасное колесо, задний бампер, две задние фары и лакокрасочное покрытие, в Honda Civic — передний бампер, правая фара и лакокрасочное покрытие, в Mitsubishi Lancer — багажное отделение, два крыла, передний бампер, две задние фары и лакокрасочное покрытие, в Toyota Corolla — лако-красочное покрытие переднего бампера и левая передняя фара.

Напомним, ранее в Харькове во дворе жилой шестнадцатиэтажки на ул. Ахсарова сгорел микроавтобус Volkswagen LT 46.