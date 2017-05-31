Смертельный экстрим. В Полтавской области кайтсерфингист врезался в дерево

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Мужчина погиб во время занятия кайтсерфингом в поселке Градижск Глобинского района Полтавской области, сообщает в среду пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Трагедия произошла накануне вечером. Тело погибшего было обнаружено на дереве на территории пляжа.

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По данным ГСЧС, порыв ветра толкнул кайтсерфингиста на деревья, растущие на прибрежной полосе. Полученные травмы оказались смертельными.

Кайтбординг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, которая развивается управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).

Ранее в поселке Ворохта Ивано-Франковской области погиб молодой человек 1998 года рождения. Он сорвался в обрыв, когда катался на тарзанке.