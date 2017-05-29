На Прикарпатье молодой парень погиб, сорвавшись с тарзанки

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Молодой человек 1998 года рождения сорвался в обрыв, катаясь на тарзанке, в пгт Ворохта Ивао-Франковской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что жителя Ивано-Франковска без сознания транспортировали в автомобиль реанимации, однако позднее работники неотложной помощи констатировали смерть парня.

Ранее сообщалось, что американский актер Уилл Смит прыгнул на тарзанке c водопада Виктория, находящемся на границе Замбии и Зимбабве.