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    Происшествия

    На Прикарпатье молодой парень погиб, сорвавшись с тарзанки

    (обновлено: )36601
    Жителя Ивано-Франковска после ЧП в Ворохте без сознания транспортировали в автомобиль реанимации, однако позднее работники неотложной помощи констатировали смерть парня.
    Тарзанка. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Молодой человек 1998 года рождения сорвался в обрыв, катаясь на тарзанке, в пгт Ворохта Ивао-Франковской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    Сообщается, что жителя Ивано-Франковска без сознания транспортировали в автомобиль реанимации, однако позднее работники неотложной помощи констатировали смерть парня.

    Ранее сообщалось, что американский актер Уилл Смит прыгнул на тарзанке c водопада Виктория, находящемся на границе Замбии и Зимбабве.

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