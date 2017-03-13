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    Уилл Смит прыгнул с водопада Виктория на тарзанке

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    Звезда Голливуда актер Уилл Смит перед прыжком признался, что мечтал заняться банджа-джампингом на водопаде Виктория двадцать лет.
    Актер Уилл Смит
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Американский актер Уилл Смит прыгнул на тарзанке c водопада Виктория, находящемся на границе Замбии и Зимбабве, сообщает издание TMZ.

    На кадрах видео с подготовкой и прыжком звезды Голливуда видно, что к ногам актера прикрепили длинный эластичный трос, после чего он прыгнул с моста с небольшой камерой в руках.

    "Это будет потрясающий кадр", — сказал Смит и добавил, что 20 лет мечтал совершить такой прыжок.

    Отметим, что водопад Виктория — единственный в мире, высота которого превышает 100 метров, а ширина — километр. Это чудо природы считается одной из главных достопримечательностей Африки.

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