Молодой мужчина разбился насмерть, выпав с 29-го этажа в центре Киева

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева 26-летний мужчина выпал с 29 этажа бизнес-центра "Олимпийский", что на ул. Большая Васильковская, и погиб, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 28 января, около 1:40. Прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи" ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Рассматривается версия, что мужчина покончил жизнь самоубийством. По сведениям издания, погибший – житель Донецка.

Напомним, вечером 25 января возле жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве, было обнаружено тело беременной женщины с травмами, характерными при падении с большой высоты.