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    Происшествия

    Молодой мужчина разбился насмерть, выпав с 29-го этажа в центре Киева

    (обновлено: )148
    Инцидент произошел в субботу. Прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи" ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали его смерть.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева 26-летний мужчина выпал с 29 этажа бизнес-центра "Олимпийский", что на ул. Большая Васильковская, и погиб, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

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    Сообщается, что  инцидент произошел в субботу, 28 января, около 1:40. Прибывшие на место происшествия врачи "скорой помощи" ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть.

    Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

    Рассматривается версия, что мужчина покончил жизнь самоубийством. По сведениям издания, погибший – житель Донецка.

    Напомним, вечером 25 января возле жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве, было обнаружено тело беременной женщины с травмами, характерными при падении с большой высоты.

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