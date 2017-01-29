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    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей

    38
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы
    Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный
    Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы
    Масштабное ДТП в Киеве на проспекте Победы
    Киев Оперативный
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей
    Киев Оперативный

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    В Киеве на проспекте Победы столкнулись семь автомобилей

    В субботу вечером в Киеве на проспекте Победы, около станции метро "Политехнический институт" произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей. Движение по проспекту в сторону центра города перекрыто, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

    Смотрите также: Принцип домино: из-за сильного тумана в Польше столкнулись более 70 авто 

    "Предварительно, причиной масштабной аварии стало то, что один из участников аварии выезжал задним ходом с парковки. На месте инцидента работает патрульная полиция и скорая помощь", — говорится в сообщении. В аварии есть пострадавшие, но их точное число не известно.

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