В Николаеве похитили 10-летнего мальчика

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Николаеве злоумышленник похитил 10-летнего мальчика и может быть причастен к совершению преступных действий в отношении ребенка, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Отмечается, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека", которое наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

По данным полиции, вечером 22 мая к правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ее 10-летнего сына. По данному факту было начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство".

Поиски ребенка продолжались всю ночь и около 09:00 23 мая мальчик был найден военными неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева и доставлен для обследования в больницу.

Мальчика нашли в лесопосадке, он лежал в кустах замерзший и испуганный. На ребенке отсутствовала обувь. В нескольких метрах от ребенка лежал школьный рюкзак.

Медики констатировали, что травм и повреждений у мальчика не выявлено.

"Во время досудебного расследования у следователей возникли основания полагать, что потерпевший был похищен неустановленным лицом, поэтому уголовное производство было переквалифицировано", — сообщили в полиции.

Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы. Принимаются меры по розыску и задержанию похитителя.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко опубликовал фоторобот вероятного похитителя ребенка и обещал вознаграждение тем, кто даст ценную для следствия информацию.

Напомним, в Одессе неизвестные злоумышленники в ночь на 10 марта похитили иностранца из игорного заведения.