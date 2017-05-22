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    В аэропорту Одессы ищут бомбу

    (обновлено: )11
    Сообщается, что утром в понедельник в полицию поступило сообщение о заложенной в международном аэропорту "Одесса" бомбе. На место выехали правоохранители и взрывотехники.
    Одесский аэропорт. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют информацию о минировании одесского аэропорта, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "В 09.15 в полицию поступило сообщение о том, что в международном аэропорту "Одесса" заложена бомба", — говорится в сообщении.

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    По данным полиции, на место выехали полицейские и специалисты взрывотехнического управления, проводится проверка.

    Ранее сообщалось о минировании офиса "Нацкорпуса" в Киеве.

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