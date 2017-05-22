В аэропорту Одессы ищут бомбу

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют информацию о минировании одесского аэропорта, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В 09.15 в полицию поступило сообщение о том, что в международном аэропорту "Одесса" заложена бомба", — говорится в сообщении.

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По данным полиции, на место выехали полицейские и специалисты взрывотехнического управления, проводится проверка.

Ранее сообщалось о минировании офиса "Нацкорпуса" в Киеве.