В аэропорту Одессы ищут бомбу

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют информацию о минировании одесского аэропорта, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"В 09.15 в полицию поступило сообщение о том, что в международном аэропорту "Одесса" заложена бомба", — говорится в сообщении.
Читайте также: Южанина: таможни Одессы и Днепра – рекордсмены по нарушениям
По данным полиции, на место выехали полицейские и специалисты взрывотехнического управления, проводится проверка.
Ранее сообщалось о минировании офиса "Нацкорпуса" в Киеве.