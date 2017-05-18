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    В Днепре задержан кавказский "вор в законе"

    (обновлено: )9331
    В Службе безопасности сообщили, что кавказский "вор в законе" по кличке "Дато Сван" в апреле этого года уголовник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы.
    В Днепре задержали вора в законе
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в Днепре задержала кавказского "вора в законе" по кличке "Дато Сван", который нелегально прибыв в страну, сообщает пресс-служба ведомства.

    ssu.gov.ua
    В Днепре задержали "вора в законе"

    "В апреле этого года уголовник незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы. "Вор в законе" пытался контролировать деятельность местных преступников в Одесской области. Опасаясь задержания со стороны одесских правоохранителей, он решил убежать в Днепр, где и был задержан оперативниками спецслужбы. Продолжаются мероприятия по выдворению уголовника с территории страны за нарушение норм миграционного законодательства с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года", — сообщает подробности СБУ.

    Ранее сотрудники столичной полиции задержали в Киеве гражданина Грузии Кахабера Орагвелидзе, который в криминальных кругах имеет статус "вора в законе" по кличке "Каха Тбилисский", на родине с 1998 года он объявлен в розыск за совершение разбоя и умышленного убийства.

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