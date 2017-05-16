СБУ занимается уличной преступностью, а не борется с терроризмом - Бортник

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Служба безопасности Украины разоблачила организаторов ряда провокационных и подрывных акций по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, одним из инициаторов так называемых протестных акций на территории Украины является лидер организации "Наждак" Николай Дульский, который сегодня скрывается в России.

Также к проплаченным массовым акциям, направленным на расшатывание ситуации в Украине, причастен так называемый "Комитет спасения Украины", который возглавляет экс-премьер Николай Азаров, который тоже скрывается от украинских правоохранителей в России, сообщил глава СБУ.

Что на практике означают заявления главы СБУ, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки очевидні в Україні спроби дестабілізувати ситуацію?

— Безумовно, ці спроби є, і вони всю українську історію мають місце, особливо ці спроби стають інтенсивними, коли у влади дуже низькі рейтинги, але вона не хоче йти на вибори і таким чином намагається уникнути легального процесу формування влади. Її спроби стають більш масованішими, і вони можуть мати більше небезпечніші форми, особливо в Україні, яка знаходиться в стані війни, і де величезна кількість людей, сотні тисяч, пройшли зону бойових дій, мають бойовий досвід. Таких спроб завжди багато. Але ж що стосується конкретно звинувачення про існування таких мереж, мені здається, що це абсолютно не новина. Мережі осіб, які організовують різного роду публічні заходи за гроші, — це секрет Полішинеля. Ці мережі існують десятками років і ними давно і успішно користувались, в тому числі, багато тих людей, які знаходяться сьогодні у владі. Тому, на мою думку, така заява має більше на меті приборкати якраз потенційну, якусь політичну, вуличну активність, не допустити, щоби вона мала яскраві опозиційні форми, ніж боротьба з тероризмом чи боротьба за суверенітет держави.

Якщо СБУ викрила близько 40 організаторів замовних акцій та ідентифікувала близько п'яти тисяч осіб, які за гроші беруть участь у цих акціях, то чому ми не бачимо масових затримань?

— Ми не бачимо не тільки масових затримань в цій справі і не побачимо масових затримань, тому що це слова, які на юридичну, на мову судових вироків перевести буде неможливо. Пам'ятаєте, скільки СБУ за останній час зробило заяв? Пам'ятаєте, як вона викривала агентів ФСБ у ВР, якісь там круглі столи збирались, проводились по автономізації, федералізації? Як вони постійно оприлюднюють ті чи інші перехоплені нібито розмови, але ніхто за ці речі не покараний. Тобто, швидше за все, ми маємо справу з таким собі інформаційним тиском на суспільство, на ті чи інші опонуючі групи, на тих чи інших організаторів масових заходів, які в будь-який момент можуть бути звинувачені в тому, що ці заходи є проплаченими, з метою недопущення виникнення цих заходів. Це елементи утримування влади, на жаль, але таке враження складається, не елементи боротьби за державний суверенітет чи незалежність нашої країни.

В СБУ стверджують, що до цукеркових бунтів, які не вдалось організувати, причетні колишні депутати ВР Андрій Клюєв і Володимир Олійник. Колишні посадовці, депутати попереднього режиму можуть дистанційно керувати цими проплаченими акціями і фінансувати їх?

— Вони потенційно, безумовно, можуть, але хто про них чув, про цих людей останні півроку? Тому, я думаю, що цей «Комітет порятунку України» має скинутись і подякувати, поповнити мобільний телефон керівництву наших спецслужб за те, що вони забезпечують такий піар і створюють видимість їхніх можливостей в Україні, у крайньому разі, в очах російського керівництва.

Час від часу Азаров проводить прес-конференції…

— Так, але, я думаю, що можливості цих людей в Україні вкрай обмежені, інакше б їхні справи в Україні не були б такими поганими. Просто вибрані більш токсичні, потенційно небезпечні фігури якимось чином, на яких можна списати все.

Наскільки небезпечним є тренд використовувати у замовних проплачених акціях бійців АТО, людей під виглядом бійців АТО? Чи здатні учасники цих проплачених акцій у військовій формі збурити суспільство?

— Безумовно, здатні. Сьогодні військові і навіть не праві радикали, але колишні військові, є ключова, найбільш небезпечна сила можливих тисків на владу, можливих публічних тисків.

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Ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта заявил в эфире "ГС", что СБУ не задерживает организаторов проплаченных митингов, поскольку им выгодно иметь своих "агентов" в системе.