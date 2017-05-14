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    МИД: среди пострадавших при крушении поезда в Греции украинцев нет

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    Как сообщил департамент консульской службы МИД, "по оперативной информации полиции Салоники, украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда".
    Крушение поезда в Греции
    emvolos.gr

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Среди погибших или пострадавших при крушении поезда в Греции граждан Украины нет, сообщает департамент консульской службы МИД на странице в Twitter.

    Крушение поезда в Греции
    emvolos.gr
    Крушение поезда с 70 пассажирами в Греции

    "По оперативной информации полиции Салоники, украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда 13.05", — говорится в сообщении.

    Напомним, скорый поезд Intercity 58 Афины – Салоники в 21.45 сошел с рельсов недалеко от станции Адендрос, примерно в 40 километрах от Салоников. Причины ЧП пока неизвестны. Локомотив поезда врезался в жилой дом вблизи железной дороги – он въехал в цокольный этаж.

    В крушении поезда погибли три человек, сообщила греческая железнодорожная компания TRAINOSE. Помимо этого три человека получили очень серьезные ранения, один тяжелые и четверо легко ранены, говорится в пресс-релизе. Все раненые доставлены в госпитали.

    Всего в поезде находились 70 пассажиров и пять человек персонала.

    В ликвидации последствий аварии участвовали 21 пожарная машина и 60 пожарных, которые в Греции выполняют роль спасателей, 90 полицейских, 12 карет "скорой помощи" и врачей.

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