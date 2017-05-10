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    Полковника СБУ в Мариуполе взорвала женщина - СМИ

    (обновлено: )36810
    Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения. Расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант.
    Александр Хараберюш
    Юрий Бутусов в Facebook

     

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Заместителя начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области полковника Александра Хараберюша, который погиб 31 марта при взрыве машины радиоуправляемой магнитной миной, могла взорвать женщина, заявил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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    По данным источников журналиста, расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант.

    "Она действовала не одна — кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье — для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение…. Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения", — написал Бутусов.

    Также журналист подчеркивает, что почерк похож на убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета.

    "К сожалению, установить мину было не сложно. Семья Хараберюша оставила в 2014-м Донецк, и своей квартиры или дома в Мариуполе не имела. Они жили на съемной квартире в обычной девятиэтажке. Никакой охраны, конечно, у машин во дворе не было. У полковника не было водителя и личных охранников", — добавляет журналист.

     

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.

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