Одесский депутат заявил, что "радикальные дети" разрисовали его приемную

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Одессе разрисовали фасад приемной депутата городского совета от "Оппозиционного блока" Богдана Гиганова.

"Пару часов назад… невоспитанные и радикально настроенные дети, разрисовали фасад моей приемной националистическими слоганами, символикой и разожгли костер на тротуаре, прямо под окнами жилого малоквартирного дома", — написал Гиганов в Facebook.

Facebook Богдана Гиганова Приемная Богдана Гиганова

Он считает, что молодые люди, которые являются "пешками в чужой игре", совершили сразу несколько уголовных преступлений.

Депутат также опубликовал фотографии, где неизвестные разрисовывают фасад приемной и сжигают палатку "Оппозиционного блока".

Ранее сообщалось, что в одесском трамвае пассажиры устроили поножовщину.