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04.05.201710:04
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    Одесский депутат заявил, что "радикальные дети" разрисовали его приемную

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    Богдан Гиганов сообщил, что фасад его приемной разрисовали националистическими слоганами, символикой, также на тротуаре разожгли костер под окнами жилого малоквартирного дома.
    Приемная Богдана Гиганова
    Facebook Богдана Гиганова

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Одессе разрисовали фасад приемной депутата городского совета от "Оппозиционного блока" Богдана Гиганова.

    "Пару часов назад… невоспитанные и радикально настроенные дети, разрисовали фасад моей приемной националистическими слоганами, символикой и разожгли костер на тротуаре, прямо под окнами жилого малоквартирного дома", — написал Гиганов в Facebook.

    Facebook Богдана Гиганова
    Приемная Богдана Гиганова

    Он считает, что молодые люди, которые являются "пешками в чужой игре", совершили сразу несколько уголовных преступлений.

    Депутат также опубликовал фотографии, где неизвестные разрисовывают фасад приемной и сжигают палатку "Оппозиционного блока".

    Ранее сообщалось, что в одесском трамвае пассажиры устроили поножовщину.

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