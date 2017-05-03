Гольдарб: власти выгодно не наказывать виновников трагедии в Одессе

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Три года назад второго мая в Одессе во время уличных столкновений и в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование еще продолжается. На сегодня в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются отдельные эпизоды этого дела.

Руководитель общественной организации "Публичный аудит", экс-работник прокуратуры Максим Гольдарб проанализировал действия украинских властей по раскрытию массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года и пришел к неутешительным выводам.

"Выводы прокурора. Без эмоций, лишь констатация.

Что сделали президент Порошенко, прокурор Луценко, секретарь Турчинов, министр Аваков и спикер Парубий, как высшие чиновники Украины, для раскрытия массового убийства людей в Одессе:

1) каждый год наполняли город полицией, нацгвардейцами и вооруженным сбродом для запугивания одесситов;

2) всех, считающих трагедию в Одесском доме профсоюзов убийством, назвали (через подконтрольные СМИ) "пророссийскими" и "агентами", по надуманным поводам привлекая их к ответственности;

3) выдумывали ежегодные истерии о провокациях, с единственной целью — запугать и обмануть граждан Украины;

4) подчиненный президенту Украинский военно-морской флот заявил об использовании против города оружия "в случае провокаций";

4) за ТРИ года не привлекли никого из организаторов и исполнителей преступления к ответственности", — написал Гольдарб на своей странице в Facebook.

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При этом обращает внимание экс-прокурор, очень быстро засадили за решетку покушавшегося на супругу Турчинова и похитившего и съевшего конфеты Порошенко.

"Утверждаю: обстоятельства и фиксация совершения массового убийства людей в Одессе давали все возможности и основания раскрыть его в течение года. Максимум.

И ещё: один из очевидных участников этого страшного злодеяния сделали рупором правящей партии.

Вывод: им выгодно такое положение вещей", — заключил Гольдарб.