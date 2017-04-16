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    Происшествия

    В Запорожье загорелась жилая пятиэтажка

    (обновлено: )46
    Согласно информации, в жилой комнате квартиры на четвертом этаже горели домашние вещи. Во время тушения пожара из задымленного помещения вывели несколько человек и передали медработникам.
    Пожар в пятиэтажке в Запорожье
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье произошел пожар в жилой пятиэтажке по ул. Магистральной. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:42 16 апреля. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в жилой комнате квартиры на четвертом этаже горят домашние вещи.

    "Во время тушения пожара огнеборцы вывели из задымленного помещения двух человек и передали работникам медицинской помощи. После осмотра врачей спасенные от госпитализации отказались. Кроме этого, параллельно спасатели вывели на свежий воздух еще двух людей из квартир на 5-м этаже. Медицинская помощь эвакуированным также не понадобилась", – говорится в сообщении.

    В 11:05 пожарные локализовали возгорание, а в 11:30 – полностью ликвидировали.

    Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в квартире проживает 71-летний мужчина с 39-летней сожительницей.

    Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

    Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в ночь на 13 апреля произошел пожар на причале в Одессе, горели дачные дома.

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