В поезде "Киев - Мариуполь" пассажирка родила ребенка

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Пассажирка поезда "Киев — Мариуполь" в ночь на субботу родила девочку. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Войцех Бальчун.

Женщина с младенцем доставлена в роддом города Запорожье.

"Сегодня (в субботу) в поезде "Киев-Мариуполь" родилась девочка! Проводники поезда оказали помощь пассажирке, у которой во время поездки начались роды", — написал Бальчун.

По его словам, ночью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы сообщили об этом машинисту, вызвали скорую и оказали пассажирке необходимую помощь.

"Железнодорожники оперативно вызвали скорую на ближайшую станцию ​​- Запорожье. Сейчас роженица и младенец находятся в роддоме в Запорожье под наблюдением врачей", — рассказал глава компании.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в поезде в столице американского штата Джорджия Атланта, в результате один человек погиб, четверо получили ранения.