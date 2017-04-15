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    В поезде "Киев - Мариуполь" пассажирка родила ребенка

    (обновлено: )29
    Согласно информации, к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы вызвали скорую и оказали пассажирке необходимую помощь.
    Пассажирские поезда. Архивное фото
    Volodymyr Omelyan/Facebook

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Пассажирка поезда "Киев — Мариуполь" в ночь на субботу родила девочку. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Войцех Бальчун.

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    Женщина с младенцем доставлена в роддом города Запорожье.

    "Сегодня (в субботу) в поезде "Киев-Мариуполь" родилась девочка! Проводники поезда оказали помощь пассажирке, у которой во время поездки начались роды", — написал Бальчун.

    По его словам, ночью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы сообщили об этом машинисту, вызвали скорую и оказали пассажирке необходимую помощь.

    "Железнодорожники оперативно вызвали скорую на ближайшую станцию ​​- Запорожье. Сейчас роженица и младенец находятся в роддоме в Запорожье под наблюдением врачей", — рассказал глава компании.

    Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу в поезде в столице американского штата Джорджия Атланта, в результате один человек погиб, четверо получили ранения.

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