В Харькове столкнулись девять автомобилей

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе отдела безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Харьковской области.

В 16:10 14 апреля по ул. Желярди произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей: "Фотон Кабалот", "ЗАЗ Дэу", "Хюндай Акцент", "Ситроен Берлинго", "ВАЗ-21121", "Киа Рио", "Хонда Цивик", "Мицубиши Грандис".

После мощного удара автомобиль "Хюндай Акцент" продолжил неуправляемое движение и столкнулся со стоящим автомобилем "Фольксваген Транспортер" и препятствием (забор домовладения).

В результате ДТП травмирован водитель автомобиля "ЗАЗ Дэу".

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняются правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Ленинградского области (Россия) пострадали трое граждан Украины.