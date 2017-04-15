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    Происшествия

    В Харькове столкнулись девять автомобилей

    (обновлено: )37301
    В субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. В результате ДТП травмирован водитель автомобиля "ЗАЗ Дэу".
    В Харькове столкнулись девять автомобилей
    112 Украина

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе отдела безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Харьковской области.

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    В 16:10 14 апреля по ул. Желярди произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей: "Фотон Кабалот", "ЗАЗ Дэу", "Хюндай Акцент", "Ситроен Берлинго", "ВАЗ-21121", "Киа Рио", "Хонда Цивик", "Мицубиши Грандис".

    После мощного удара автомобиль "Хюндай Акцент" продолжил неуправляемое движение и столкнулся со стоящим автомобилем "Фольксваген Транспортер" и препятствием (забор домовладения).

    В результате ДТП травмирован водитель автомобиля "ЗАЗ Дэу".

    Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняются правоохранителями.

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Ленинградского области (Россия) пострадали трое граждан Украины.

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