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    Происшествия

    Названы имена военных, погибших при крушении вертолета в Донбассе

    (обновлено: )17910
    Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, погибший Валерий Мельник был начальником штаба батальона "Айдар", а летевший с ним Виктор Калитич - начальником службы ракетно-артиллерийского обеспечения штаба АТО.
    На месте крушения Ми-2 под Краматорском
    Новости Донбасса

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Стали известны имена пяти украинских военных, погибших в результате крушения вертолета около города Краматорск Донецкой области, передает в понедельник ТСН.ua.

    Крушение Ми-2 под Краматорском
    Канал "Военное телевидение Украины" в Youtube
    Крушение Ми-2 под Краматорском: кадры с места аварии

    В воскресенье Минобороны Украины сообщило о крушении вертолета в Донбассе. По данным ведомства, погибли пять военных — трое членов экипажа и двое пассажиров. В ведомстве заявляют, что инцидент произошел из-за столкновения с линией электропередачи.

    "В вертолете были командир — подполковник Волошин Евгений Петрович, второй пилот — капитан Мовчан Дмитрий Васильевич, борттехник — старший лейтенант Кондул Роман Григорьевич, пассажир — полковник Мельник Валерий Иванович, пассажир — полковник Калитич Виктор Михайлович", — говорится в сообщении.

    Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, Мельник был начальником штаба батальона "Айдар", а Калитич — начальником службы ракетно-артиллерийского обеспечения штаба военной операции на востоке Украины.

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