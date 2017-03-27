Названы имена военных, погибших при крушении вертолета в Донбассе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Стали известны имена пяти украинских военных, погибших в результате крушения вертолета около города Краматорск Донецкой области, передает в понедельник ТСН.ua.

В воскресенье Минобороны Украины сообщило о крушении вертолета в Донбассе. По данным ведомства, погибли пять военных — трое членов экипажа и двое пассажиров. В ведомстве заявляют, что инцидент произошел из-за столкновения с линией электропередачи.

"В вертолете были командир — подполковник Волошин Евгений Петрович, второй пилот — капитан Мовчан Дмитрий Васильевич, борттехник — старший лейтенант Кондул Роман Григорьевич, пассажир — полковник Мельник Валерий Иванович, пассажир — полковник Калитич Виктор Михайлович", — говорится в сообщении.

Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, Мельник был начальником штаба батальона "Айдар", а Калитич — начальником службы ракетно-артиллерийского обеспечения штаба военной операции на востоке Украины.