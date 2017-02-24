ГСЧС: количество пожаров в Украине уменьшается

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин заявил, что в Украине наблюдается тенденция к уменьшению количества пожаров.

"Наблюдается тенденция к уменьшению в государстве пожаров на 7%", — сказал Чечеткин в пятницу в ходе публичного отчета деятельности ведомства за 2016 год.

По его словам, в 2016 году зафиксировано около 74 тысячи пожаров. В частности, количество лесных пожаров уменьшилось в 2,5 раза, впервые с 1996 года удалось достичь наименьшего количества погибших во время чрезвычайных происшествий.

Напомним, 18 февраля в расположении 16-го отдельного мотопехотного батальона в Сумской области произошел пожар.

В результате двое украинских военных погибли и один травмирован.