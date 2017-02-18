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    Происшествия

    В Сумской области при пожаре погибли двое военных, один пострадал - МО

    (обновлено: )5610
    Пожар локализован, пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работает комиссия. По данному факту назначено служебное расследование.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В расположении 16-го отдельного мотопехотного батальона в Сумской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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    В результате двое украинских военных погибли и один травмирован.

    "Двое военнослужащих погибли, еще один получил травмы в результате пожара, произошедшего в субботу, 18 февраля в 12:44 в расположении 16 отдельного мотопехотного батальона в Сумской области", — говорится в сообщении.

    В настоящее время пожар локализован, пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь.

    С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к трагедии, сейчас на месте происшествия работает комиссия от государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и оперативного командования "Север" сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

    По данному факту назначено служебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на электроподстанции "Бортничи" (ул. Коллекторная, 1-А) произошли авария и пожар. Без электричества на несколько часов остались почти 3 тыс. потребителей в Бортничах и на Осокорках.

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