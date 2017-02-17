ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму члена движения "Аскер"

КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ задержали члена движения "Аскер", который рассказал о том, что в созданном одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым батальоне якобы готовят специалистов для диверсий в Крыму.

"Задержан гражданин Украины Зайтуллаев Сеит-Ибраим Эскендерович, 1997 года рождения, пытавшийся пересечь границу в обход пункта пропуска. Во время личного досмотра у Зайтуллаева С.Э. обнаружено удостоверение участника гражданского формирования "Аскер", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В ходе опроса задержанного выяснилось, что он больше года входил в состав крымскотатарского батальона им. Номана Челибиджихана. "Зайтуллаев С.Э. рассказал, что в батальоне осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу", — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на админгранице с Крымом в Херсонской области и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.