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    ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму члена движения "Аскер"

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    ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом (17)

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    Российская спецслужба утверждает, что в ходе опроса задержанного выяснилось, что он больше года входил в состав крымскотатарского батальона им. Номана Челибиджихана.
    Сотрудники ФСБ. Архивное фото
    Анастасия Медынцева/Youtube

    КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ задержали члена движения "Аскер", который рассказал о том, что в созданном одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым батальоне якобы готовят специалистов для диверсий в Крыму.

    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Илья Кива/Facebook
    Кива показал оружие, изъятое у "Аскера" возле Чонгара

    "Задержан гражданин Украины Зайтуллаев Сеит-Ибраим Эскендерович, 1997 года рождения, пытавшийся пересечь границу в обход пункта пропуска. Во время личного досмотра у Зайтуллаева С.Э. обнаружено удостоверение участника гражданского формирования "Аскер", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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    В ходе опроса задержанного выяснилось, что он больше года входил в состав крымскотатарского батальона им. Номана Челибиджихана. "Зайтуллаев С.Э. рассказал, что в батальоне осуществляется подготовка специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через государственную границу", — говорится в сообщении.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

    Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на админгранице с Крымом в Херсонской области и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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