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    Полиция задержала напавших на Вятровича

    (обновлено: )14003
    Сообщается, что трое мужчин, которые напали на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича в Киеве в четверг, задержаны столичной полицией.
    Задержание напавших на Вятровича
    ukrinform.ua

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Полиция задержала трех мужчин, которые пытались напасть на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича в Киеве.

    ukrinform.ua
    Задержание напавших на Вятровича

    Неизвестные мужчины попытались напасть на Вятровича в 13:55, когда он вышел из подземного перехода возле станции метро "Театральная" и направлялся к зданию информационного агентства "Укринформ", где в 14:15 должна была состояться его пресс-конференция, посвященная отчету о работе Украинского института национальной памяти по 2016 год, сообщает "Укринформ".

    Напомним, на сайте президента Петра Порошенко появилась петиция с призывом закрыть Институт национальной памяти в связи с антинародной деятельностью этого учреждения. Автор поясняет, что Институт нацпамяти — учреждение, которое занимается идеологическим обслуживанием текущих украинских политических элит, а всю деятельность проводит за счет государственного бюджета.

    Ранее в Институте предложили убрать выходные 8 Марта, 1-2 и 9 Мая, при этом праздниками они останутся. Вместо этого хотят сделать выходными 9 марта (Шевченковский день), 8 мая (День памяти и примирения), а также День семьи (вторая пятница сентября). 

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