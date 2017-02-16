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    В Киеве перед пресс-конференцией напали на Вятровича

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (649)

    (обновлено: )720190
    Конфликт произошел в 13:30, и к 14:00 был исчерпан. Сам Владимир Вятрович заявил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.
    Конфликт перед пресс-конференцией Владимира Вятровича в Киеве
    ukranews.com

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные в четверг днем устроили драку у здания информационного агентства "Укринформ" перед пресс-конференцией главы Института национальной памяти Владимира Вятровича.

    Как сообщает агентство "Украинские новости", несколько человек набросились на него в 13:30 перед входом в здание. В конфликт вмешалась охрана.

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    "Несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича. После чего охрана развела председателя Института нацпамяти и неизвестных. Прибывшие на место правоохранители задержали нападавших мужчин и отвели их в сторону до прибытия полиции и выяснения обстоятельств", — сказано в сообщении.

    http://ukranews.com/
    Конфликт перед пресс-конференцией Владимира Вятровича в Киеве

    Сам Вятрович заявил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.

    По состоянию на 14:00 ситуация была урегулирована.

    Ранее на сайте президента Петра Порошенко появилась петиция с призывом закрыть Институт национальной памяти в связи с антинародной деятельностью этого учреждения. Автор поясняет, что Институт нацпамяти — учреждение, которое занимается идеологическим обслуживанием текущих украинских политических элит, а всю деятельность проводит за счет государственного бюджета.

    Ранее в Институте предложили убрать выходные 8 Марта, 1-2 и 9 Мая, при этом праздниками они останутся. Вместо этого хотят сделать выходными 9 марта (Шевченковский день), 8 мая (День памяти и примирения), а также День семьи (вторая пятница сентября). 

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