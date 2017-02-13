Ходаковский: волонтеры вывезли с линии фронта тела трех ополченцев

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Укриана. Украинские волонтеры вывезли с линии соприкосновения тела трех ополченцев ДНР, погибших в ходе обострения в начале февраля, сообщил на своей странице в соцсетях командир бригады "Восток" Александр Ходаковский.

Тела будут переданы ополчению.

"Автобус (волонтеров, — ред.) увозит тела, чтобы завтра их передать на другом, более безопасном участке линии соприкосновения. Только тел три, а не два, как предполагали раньше… Спасибо нашим офицерам, которые пошли к позициям ВСУ, чтобы своими жизнями гарантировать, что наши стрелять не будут, спасибо украинским волонтерам за то, что сохранили в себе человечность", — написал Ходаковский.

По утверждению Ходаковского, один из ополченцев был брошен силовиками раненым на линии фронта, после чего он умер.

"Одного тяжелораненого, во время выноса с поля боя после первого дня обострения, украинцы бросили недалеко от позиций после того, как он перестал подавать признаки жизни — зачем возиться? Другого бойца, которого потом показывали в эфире, доставили — нужно было пустить его "в оборот" для пропагандистских целей", — написал Ходаковский во "ВКонтакте".

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.