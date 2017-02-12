наверх
12.02.201720:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев нет – МИД

    (обновлено: )252
    Согласно информации консульской службы Министерства иностранных дел Украины, украинцы отсутствуют среди пострадавших в аэропорту имени Гельмута Шмидта в Гамбурге.
    МИД Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Среди пострадавших в аэропорту имени Гельмута Шмидта в Гамбурге украинцев нет. Об этом сообщили в Twitter Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

    Танцевальный флешмоб в аэропорту Борисполь. Видео
    Канал Руслана Андруха на Youtube
    Танцевальный флешмоб в аэропорту "Борисполь"

    Читайте также: Эксперт о законности ограничений на зарплатные карты

    "Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге", – говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье в аэропорту имени Гельмута Шмидта Гамбурга в результате утечки неизвестного вещества пострадали не менее 52 человек.

    Несколько сотен человек были вынуждены в спешном порядке покинуть здание аэропорта. Аэропорт был временно закрыт. Сообщается, что посетители жаловались на раздражение дыхательных путей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Флаг Украины
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма