Среди пострадавших в аэропорту Гамбурга украинцев нет – МИД

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Среди пострадавших в аэропорту имени Гельмута Шмидта в Гамбурге украинцев нет. Об этом сообщили в Twitter Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в аэропорту в Гамбурге", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в аэропорту имени Гельмута Шмидта Гамбурга в результате утечки неизвестного вещества пострадали не менее 52 человек.

Несколько сотен человек были вынуждены в спешном порядке покинуть здание аэропорта. Аэропорт был временно закрыт. Сообщается, что посетители жаловались на раздражение дыхательных путей.