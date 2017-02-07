Аэропорт Одессы отменил все рейсы

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Во вторник в международном аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменены все рейсы, сообщает УНИАН со ссылкой на аэропорт.

В связи со сложными метеоусловиями отменены два "бывших под вопросом" рейса – в аэропорт "Жуляны" (Киев), планировавшийся на 21.10, и в Стамбул (Турция) – на 20.50.

Также отменен рейс из Одессы в Стамбул, отправка которого ожидалась в 21.45.

Отмечается, что после 9.00 из Одессы не вылетел ни один борт.

Из запланированных на прибытие в город 17 самолетов прибыли только пять, из которых два — из Тель-Авива (Израиль) и Киева ("Жуляны") — до 8.00.

Днем сумел сесть борт из Минска (Беларусь), но при посадке самолет выехал за пределы ВПП.

Напомним, в последнюю неделю в Украине снова бушуют метели, снегопады и морозы.