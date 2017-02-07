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    Общество

    Аэропорт Одессы отменил все рейсы

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (331)

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    В связи со сложными метеоусловиями отменены два "бывших под вопросом" рейса – в аэропорт "Жуляны" (Киев), планировавшийся на 21.10, и в Стамбул (Турция) – на 20.50.
    Одесский аэропорт
    Мария Попович

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Во вторник в международном аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменены все рейсы, сообщает УНИАН со ссылкой на аэропорт.

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    В связи со сложными метеоусловиями отменены два "бывших под вопросом" рейса – в аэропорт "Жуляны" (Киев), планировавшийся на 21.10, и в Стамбул (Турция) – на 20.50.

    Также отменен рейс из Одессы в Стамбул, отправка которого ожидалась в 21.45.

    Отмечается, что после 9.00 из Одессы не вылетел ни один борт.

    Из запланированных на прибытие в город 17 самолетов прибыли только пять, из которых два — из Тель-Авива (Израиль) и Киева ("Жуляны") — до 8.00.

    Днем сумел сесть борт из Минска (Беларусь), но при посадке самолет выехал за пределы ВПП.

    Напомним, в последнюю неделю в Украине снова бушуют метели, снегопады и морозы.

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