Гражданина РФ приговорили к 11 годам тюрьмы за поддержку ДНР

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Суд в Донецкой области приговорил гражданина РФ к 11 годам лишения свободы за участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной ДНР, сообщается в среду на сайте Генеральной прокуратуры.

В сообщении ведомства не приводятся фамилия и имя осужденного.

"Одиннадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества назначено Торецким городским судом Донецкой области гражданину Российской Федерации, уроженцу города Москва, бывшему сотруднику правоохранительных органов РФ", — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что этот гражданин с января 2015 года по сентябрь 2016 года участвовал в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев ДНР. По данным Генпрокуратуры, 8 сентября 2016 года около города Торецк (бывший Дзержинск) его задержали украинские военные. При задержанном обнаружили боеприпасы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.