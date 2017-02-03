Песков: РФ не признавала паспорта ДНР и ЛНР

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Россия не признавала паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), имели место отдельные решения местных властей или компаний, продиктованные исключительно гуманитарными соображениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса, который, как известно, находится под строжайшим эмбарго со стороны Украины", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что в России якобы признали паспорта ДНР и ЛНР, а владельцы таких паспортов могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний, гостиниц.

"Вы знаете, что Украина не занимается социальным обеспечением, юридическим обеспечением, паспортным обеспечением. У этих людей приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы. Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны были", — пояснил он.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что официально Россия не признаёт такие паспорта: "Нет, до сих пор никаких признаний не было".

На просьбу уточнить, как таким образом граждане с паспортами ДНР и ЛНР проходят паспортный контроль, Песков отметил: "Все граждане проходят паспортный контроль, безусловно. У этих граждан просто нет иного выхода, им необходимо гуманитарное содействие".

"Я не могу говорить относительно международных рейсов, я могу говорить о территории Российской Федерации", — добавил он в ответ на вопрос, как они проходят контроль на международных рейсах.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.