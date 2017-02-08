Полиция разыскивает разгромивших выставку Чичкана в Киеве

Центр визуальной культуры

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Полиция разыскивает злоумышленников, которые ворвались в выставочный зал в Киеве и разгромили выставку художника Давида Чичкана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство", сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Накануне вечером СМИ сообщали, что радикалы разгромили выставку художника Чичкана, его экспозиция под названием "Утраченные возможности" была посвящена последствиям Евромайдана.

"В Киеве разыскивают злоумышленников, которые ворвались в выставочный зал", — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, во вторник в дежурную часть Шевченковского управления поступило сообщение, что на выставочный зал, расположенный по улице Глыбочицкой, напали неизвестные молодые люди. По указанному адресу срочно прибыли патрульные наряды и следственно-оперативная группа.

Глава общественной организации "Центра визуальной культуры" сообщил правоохранителям, что в зал зашли около 15 человек с закрытыми лицами. Они повредили имущество центра, а также разорвали работы масштабной графики — выставочные экспонаты художника. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.

"Информацию о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 296 ("хулиганство") уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы", — добавили в пресс-службе.