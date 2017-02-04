Во Львове задержан турок, разыскиваемый за финансирование терроризма

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Пограничники Львовского пограничного отряда задержали 43-летнего гражданина Турции.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчину Франция объявила в международный розыск через Интерпол, подозревая его в финансировании терроризма.

"Вчера (в пятницу) пограничники Львовского отряда задержали гражданина Турции, который, возможно, причастен к финансированию терроризма", — говорится в сообщении пресс-службы.

Иностранец был задержал в аэропорту Львова, куда он прибыл рейсом из Стамбула. Пограничники обнаружили, что мужчина числится в базе Интерпола. Оказалось, что турка разыскивают правоохранительные органы Франции "за финансирование терроризма в течение 2006-2008 годов".

Пограничники передали задержанного работникам Нацполиции Украины.

Как сообщалось ранее, российские власти в настоящее время объявили в розыск по каналам Интерпола свыше тысячи человек, обвиняемых в терроризме.