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    Во Львове задержан турок, разыскиваемый за финансирование терроризма

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    Иностранец был задержал в аэропорту Львова, куда он прибыл рейсом из Стамбула. Пограничники обнаружили, что мужчина числится в базе Интерпола. Оказалось, что турка разыскивают правоохранительные органы Франции.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Пограничники Львовского пограничного отряда задержали 43-летнего гражданина Турции.

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    Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчину Франция объявила в международный розыск через Интерпол, подозревая его в финансировании терроризма.

    "Вчера (в пятницу) пограничники Львовского отряда задержали гражданина Турции, который, возможно, причастен к финансированию терроризма", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Иностранец был задержал в аэропорту Львова, куда он прибыл рейсом из Стамбула. Пограничники обнаружили, что мужчина числится в базе Интерпола. Оказалось, что турка разыскивают правоохранительные органы Франции "за финансирование терроризма в течение 2006-2008 годов".

    Пограничники передали задержанного работникам Нацполиции Украины.

    Как сообщалось ранее, российские власти в настоящее время объявили в розыск по каналам Интерпола свыше тысячи человек, обвиняемых в терроризме.

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