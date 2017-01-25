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    РФ объявила более тысячи террористов в розыск по каналам Интерпола

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    Начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук сообщил, что Россия объявила в розыск по каналам Интерпола за совершение преступлений террористической направленности более тысячи обвиняемых.
    Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук, избранный на пост вице-президента Интерпола.
    МВД России | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Российские власти в настоящее время объявили в розыск по каналам Интерпола свыше тысячи человек, обвиняемых в терроризме, заявил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александр Прокопчук.

    Александр Онищенко
    Соцсети
    Соцсети задались вопросом: почему Интерпол не ищет Онищенко?

    Он рассказал, что под эгидой Интерпола существуют несколько антитеррористических проектов, которые служат площадками для оперативного обмена информацией и координации действий правоохранителей в разных странах. Например, база данных так называемых иностранных террористов-боевиков, выезжающих в зоны вооруженных конфликтов.

    "Важной составляющей нашей деятельности является международный розыск террористов. В настоящее время российской стороной объявлено в розыск по каналам Интерпола за совершение преступлений террористической направленности более тысячи обвиняемых. Только в 2016 году нам удалось добиться арестов и последующих выдач подозреваемых в преступлениях из Германии, Словакии, Турции, Туниса, ОАЭ", — сказал Прокопчук в интервью газете "Известия".

    Он также отметил, что в минувшем году Россия присоединилась к новому проекту Интерпола "Часовщик", направленному против изготовителей самодельных взрывных устройств, в том числе в террористических целях. По его словам, возможности Интерпола сегодня широко применяются для противодействия попыткам террористов использовать в своих целях интернет. Речь здесь идет о проверках почтовых ящиков, видеоканалов, сайтов, которые могут использовать предполагаемые террористы.

    "Благодаря нашей совместной работе с НЦБ Интерпола Кипра был идентифицирован россиянин, неоднократно сообщавший заведомо ложную информацию о готовящихся терактах. В частности, он угрожал взорвать аэропорт Ларнака, объекты органов власти Армении, Казахстана и Белоруссии", — добавил глава российского бюро.

    Ранее сообщалось, что Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по запросу России.

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