РФ объявила более тысячи террористов в розыск по каналам Интерпола

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Российские власти в настоящее время объявили в розыск по каналам Интерпола свыше тысячи человек, обвиняемых в терроризме, заявил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александр Прокопчук.

Он рассказал, что под эгидой Интерпола существуют несколько антитеррористических проектов, которые служат площадками для оперативного обмена информацией и координации действий правоохранителей в разных странах. Например, база данных так называемых иностранных террористов-боевиков, выезжающих в зоны вооруженных конфликтов.

"Важной составляющей нашей деятельности является международный розыск террористов. В настоящее время российской стороной объявлено в розыск по каналам Интерпола за совершение преступлений террористической направленности более тысячи обвиняемых. Только в 2016 году нам удалось добиться арестов и последующих выдач подозреваемых в преступлениях из Германии, Словакии, Турции, Туниса, ОАЭ", — сказал Прокопчук в интервью газете "Известия".

Он также отметил, что в минувшем году Россия присоединилась к новому проекту Интерпола "Часовщик", направленному против изготовителей самодельных взрывных устройств, в том числе в террористических целях. По его словам, возможности Интерпола сегодня широко применяются для противодействия попыткам террористов использовать в своих целях интернет. Речь здесь идет о проверках почтовых ящиков, видеоканалов, сайтов, которые могут использовать предполагаемые террористы.

"Благодаря нашей совместной работе с НЦБ Интерпола Кипра был идентифицирован россиянин, неоднократно сообщавший заведомо ложную информацию о готовящихся терактах. В частности, он угрожал взорвать аэропорт Ларнака, объекты органов власти Армении, Казахстана и Белоруссии", — добавил глава российского бюро.

Ранее сообщалось, что Интерпол отказался объявить в международный розыск начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко по запросу России.