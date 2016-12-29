ГПУ обжаловала отказ Интерпола в розыске Богатыревой

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины не соглашается с отказом Интерпола осуществлять розыск бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой и обжаловала это решение в Комиссии по контролю за файлами организации.

Об этом в интервью Укринформа рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.

"Хочу подчеркнуть, что Генеральная прокуратура с такой позицией (снятие с международного розыска — ред.) не согласилась, послала нам свои возражения, и мы передали эти материалы на рассмотрение Комиссии (по контролю за файлами Интерпола — ред.) с изложением новых обстоятельств. Они, по мнению Генеральной прокуратуры, именно характеризуют деятельность бывшего министра как такую, в которой достаточно элементов уголовного характера. Насколько мне известно, ныне этот вопрос рассматривается, решение по нему еще не принято", — сказал он.