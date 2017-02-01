Двое мирных жителей погибли под обстрелами - ДНР

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Двое мирных жителей погибли, еще семь человек получили ранения из-за обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за прошедшие сутки… двое мирных жителей погибли, семь получили ранения различной степени тяжести", — заявил Басурин журналистам.

"По предварительной информации один гражданский был убит из снайперской винтовки в момент, когда проезжал по автодороге между Донецком и Макеевкой, ещё одна женщина погибла в Макеевке при прямом попадании снаряда в частный жилой дом", — уточнил специальный корреспондент РИА Новости Украина.

Ссылаясь на власти ДНР, он добавил, что "под огонь ВСУ попала машина скорой помощи — ранены три мирных жителей, включая фельдшера и водителя". По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу, состояние пациентов стабильно тяжелое.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.