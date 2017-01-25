В Киеве посадили на 13 лет воевавшего за ДНР бразильца

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом заявила в среду пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По результатам судебного рассмотрения приговором Печерского райсуда Киева, иностранец признан виновным по части первой статьи 258-3 ("создание террористической организации") и части второй статьи 260 ("создание не предусмотренных законом вооруженных формирований") уголовного кодекса Украины, и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — написала Сарган в Facebook.

По словам Сарган, гражданин Бразилии был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия на Украину.

По данным следствия, с сентября 2014 по май 2015 года бразилец находился на службе в военных подразделениях ДНР. При этом он якобы выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика. Он также якобы участвовал в боевых действиях в Донецкой области, и вербовал иностранцев для службы в военных подразделениях ДНР.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.