ДНР опровергла заявление Порошенко о применении тяжелой артиллерии

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергло заявление президента Украины Петра Порошенко об использовании ополченцами в Донбассе реактивных систем залпового огня и крупнокалиберной артиллерии.

"Вооруженные силы ДНР не применяли реактивных систем залпового огня и артиллерии крупного калибра", — сообщил представитель оборонного ведомства.

Министр обороны Украины Степан Полторак также заявлял, что ополченцы ведут в Донбассе обстрелы Авдеевки с использованием запрещенных минскими соглашениями танков и артиллерии. Министерство обороны самопровозглашенной ДНР опровергло это заявление, сообщив, что "вооруженные силы республики не ведут штурмовых и наступательных действий, только оборонительные".

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.