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    Артиллеристы ВМС отработали огневое поражение морских целей - генштаб

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    Пушечная артиллерийская батарея в сжатые сроки вышла на огневые позиции, развернулась и совершила боевые стрельбы по надводному кораблю, обеспечив тем самым артиллерийское прикрытие морского участка государственной границы.
    Корабли ВМС Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Артиллерия ВМС Украины отработала огневое поражение морских целей в ходе учений на юге страны. Таким образом было обеспечено прикрытие морского участка государственной границы. Об этом сообщает в субботу генштаб ВС Украины в Facebook.

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    "Артиллерийское подразделение отдельной артиллерийской бригады войск береговой обороны Военно-морских cил Вооруженных сил Украины в ходе учений, которые в эти дни проводятся на флоте, выполнило огневые задачи по поражению морских целей", — говорится в сообщении.

    По данным генштаба, получив соответствующий приказ, пушечная артиллерийская батарея в сжатые сроки вышла на огневые позиции, развернулась и совершила боевые стрельбы по надводному кораблю, обеспечив тем самым артиллерийское прикрытие морского участка государственной границы.

    Отмечается, что безопасность мореплавания при этом обеспечивали корабли и судна, вертолет морской авиационной бригады, а также связисты ВМС, а морские пехотинцы — охрану и оборону артиллеристов во время выполнения боевых задач, а также безопасность гражданского населения в районе проведения мероприятий.

    Также генштаб сообщает, что в субботу отряд кораблей и судов флота провел тактические учения по изоляции морского побережья, выполнил артиллерийские стрельбы.

    По данным генштаба, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы на угрожающих направлениях.

    Кроме того, генштаб сообщает еще об одном учении – в середине страны, на территории Житомирской области, где военные артиллерийских подразделений высокомобильных десантных войск ВСУ успешно отработали огневые задачи прямой наводкой с 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3М "Акация".

    Ранее сообщалось, что ВМС в ходе учений в Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы.

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