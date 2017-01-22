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    ВМС Украины угрожают экономической деятельности РФ в Черном море - ФСБ России

    (обновлено: )69543
    Как заявил заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев, в прошлом году судно ВМС Украины открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида".
    Корабли ВМС Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Действия ВМС Украины в Черном море являются провокационными. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" заместитель руководителя пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев.

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    По его словам, действия ВМС Украины в Черном море создают реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности России, но российские спецслужбы совместно с ВМФ России пресекают их. 

    "Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море", — сказал Медведев.

    Он пояснил, что эта буровая — собственность крымского государственного предприятия "Черноморнефтегаз".

    "Совместными действиями спецслужб и Черноморского флота инцидент был локализован. Фрегат "Гетман Сагайдачный" и водолазное судно "Почаев", с борта которого вели обстрел, выдворены из района расположения буровой установки", — заявил Медведев.

    Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина была готова к удару со стороны РФ и отрабатывала такой вариант во время ракетных стрельб вблизи Крыма, которые состоялись 1-2 декабря.

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