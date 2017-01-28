Флешмоб #22pushupchallenge. ВМС Украины отжимались в форме герба и якоря

Как сообщила пресс-служба ВМС ВСУ, присоединились к эстафете руководство и курсанты Института военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".

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"Около двух сотен будущих и действующих офицеров ВМС ВСУ во главе с командующим ВМС вице-адмиралом Игорем Воронченко сформировали живые фигуры герба Украины и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный", — говорится в сообщении.