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    Флешмоб #22pushupchallenge. ВМС Украины отжимались в форме герба и якоря

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    Украинские моряки приняли участие во флешмобе #22pushupchallenge на Западной военно-морской базе ВМС Украины. Командование флота приняло вызов от оперативного командования "Юг".
    Канал "Военного ТВ Украины" на Youtube

    Как сообщила пресс-служба ВМС ВСУ, присоединились к эстафете руководство и курсанты Института военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".

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    "Около двух сотен будущих и действующих офицеров ВМС ВСУ во главе с командующим ВМС вице-адмиралом Игорем Воронченко сформировали живые фигуры герба Украины и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный", — говорится в сообщении.

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