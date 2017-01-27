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    Общество

    ВМС отрабатывают задачи по усилению охраны госграницы на юге и в море

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    Пресс-центр командования военно-морских сил сообщает, что к учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника.
    Морская пехота ВМС Украины. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. ВМС в ходе учений в Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы, сообщил в пятницу пресс-центр командования военно-морских сил страны.

    Учения 137 отдельного батальона морской пехоты под Одессой. Архивное фото
    Facebook Министерства обороны Украины
    Учения ВМС под Одессой: перекрытие дорог и "ледяная каша" на море

    Учения ВМС на юге страны, по данным СМИ, начались 25 января.

    "В Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск военно-морских сил вооруженных сил Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы — на угрожающих направлениях, а также важных государственных объектов, взятие под контроль основных транспортных коммуникаций, обеспечение противодиверсионной обороны и тому подобное", — говорится в сообщении.

    Целью мероприятий является также углубление взаимодействия с местными органами власти и населением, демонстрация боевых возможностей подразделений, отметили в пресс-центре.

    По данным пресс-центра, корабельный состав проводит тактические учения по ведению минно-заградительных действий, организации универсальной обороны корабля (судна), поражению надводных целей.

    В частности, морские пехотинцы в сжатые сроки осуществили многокилометровый марш комбинированным способом в направлении центральных и южных районов Одесской области, после чего сразу же приступили к выполнению поставленных задач — усилению охраны одного из мостов, других важных объектов, патрулированию транспортных коммуникаций, разведывательно-поисковых действий.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении плана проведения многофункциональных учений вооруженных сил в 2017 году, а также допуска на территорию страны подразделений ВС других государств для участия в них.

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