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    Покончивший с собой "овидиопольский убийца" содержался в одиночной камере

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    В прокуратуре отметили, что с 4 января подозреваемый содержался в одиночной камере. По данным правоохранителей, это было требование областной прокуратуры к пенитенциарному учреждению.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Покончивший с собой в СИЗО в Одессе Дмитрий Погорелов, подозреваемый в убийстве женщины и 2-летнего ребенка, содержался в одиночной камере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

    Бронтеранспортеры, задействованные в спецоперации по задержанию злоумышленника, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Одесской области
    УНИАН
    Спецоперация по задержанию "овидиопольского убийцы"

    По данным правоохранителей, утром 28 января врачи констатировали смерть заключенного, который подозревается в убийстве двух человек в районном центре Овидиополе в конце декабря 2016 года.

    В прокуратуре отметили, что с 4 января 2017 года указанный гражданин содержался в одиночной камере. 

    "Это было требование областной прокуратуры к пенитенциарному учреждению, в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях в отношении подследственного со стороны других заключенных", — пояснили в пресс-службе.

    По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство".

    "По предварительным данным, смерть мужчины наступила от механической асфиксии шеи, в результате путем повешения на простыне", — добавили в прокуратуре.

    В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти заключенного.

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