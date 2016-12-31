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Спецоперация по задержанию "овидиопольского убийцы"

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Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве (243)

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    Бронтеранспортеры, задействованные в спецоперации по задержанию злоумышленника, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Одесской области.

    Правоохранители задержали опасного преступника, который совершил двойное убийство в Одесской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

    На месте убийства в Овидиополе Одесской области
    dumskaya.net
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    "Спецоперация по задержанию злоумышленника, который совершил двойное убийство в поселке Овидиополь, завершена. Злоумышленник задержан", — говорится в сообщении.

    Ранее полиция сообщила, что накануне в поселке городского типа Овидиополь произошло двойное убийство — злоумышленник поджег два дома, погибли женщина и ребенок. При этом, по данным полиции, он угнал грузовой автомобиль и намеревался въехать в толпу людей в Одессе. 

    По данным СМИ, это 31-летний житель Овидиополя Дмитрий Погорелов; после убийства он отрезал своим жертвам головы, а затем устроил в доме пожар.

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