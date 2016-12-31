Спецоперация по задержанию "овидиопольского убийцы"

Правоохранители задержали опасного преступника, который совершил двойное убийство в Одесской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Спецоперация по задержанию злоумышленника, который совершил двойное убийство в поселке Овидиополь, завершена. Злоумышленник задержан", — говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщила, что накануне в поселке городского типа Овидиополь произошло двойное убийство — злоумышленник поджег два дома, погибли женщина и ребенок. При этом, по данным полиции, он угнал грузовой автомобиль и намеревался въехать в толпу людей в Одессе.

По данным СМИ, это 31-летний житель Овидиополя Дмитрий Погорелов; после убийства он отрезал своим жертвам головы, а затем устроил в доме пожар.